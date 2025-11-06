SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GF Basic
Yelena Claudia

GF Basic

Yelena Claudia
0 recensioni
76 settimane
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
89 (73.55%)
Loss Trade:
32 (26.45%)
Best Trade:
92.86 USD
Worst Trade:
-344.22 USD
Profitto lordo:
1 231.88 USD (123 142 pips)
Perdita lorda:
-671.65 USD (66 023 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (130.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188.93 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
89 (73.55%)
Short Trade:
32 (26.45%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
4.63 USD
Profitto medio:
13.84 USD
Perdita media:
-20.99 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-553.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-553.42 USD (6)
Crescita mensile:
14.43%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
558.34 USD (28.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 120
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 561
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 57K
AUDCAD -63
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +92.86 USD
Worst Trade: -344 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +130.32 USD
Massima perdita consecutiva: -553.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
FxPro.com-Real02
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.24 × 186
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarketsSC-Live23
0.30 × 86
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
MEXIntGroup-Real
0.33 × 6
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.41 × 27
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
FusionMarkets-Demo
0.96 × 25
ICMarkets-Live18
1.00 × 8
RoboForex-ECN
1.05 × 59
30 più
Semi Swing Gold Trade Only

Minimum equity 1,000 USD for 0,01 lot /transaction and multiplier @ 1,000 * 0,01 for averaging


Non ci sono recensioni
2025.11.06 04:07
Trading operations on the account were performed for only 82 days. This comprises 15.44% of days out of the 531 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 04:07
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.06 04:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
