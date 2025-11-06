- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
89 (73.55%)
Loss Trade:
32 (26.45%)
Best Trade:
92.86 USD
Worst Trade:
-344.22 USD
Profitto lordo:
1 231.88 USD (123 142 pips)
Perdita lorda:
-671.65 USD (66 023 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (130.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188.93 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
89 (73.55%)
Short Trade:
32 (26.45%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
4.63 USD
Profitto medio:
13.84 USD
Perdita media:
-20.99 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-553.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-553.42 USD (6)
Crescita mensile:
14.43%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
558.34 USD (28.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|561
|AUDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|57K
|AUDCAD
|-63
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +92.86 USD
Worst Trade: -344 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +130.32 USD
Massima perdita consecutiva: -553.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.24 × 186
|
Pepperstone-Edge04
|0.27 × 33
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 454
|
ICMarketsSC-Live23
|0.30 × 86
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 15
|
MEXIntGroup-Real
|0.33 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.35 × 320
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.39 × 207
|
AdmiralMarkets-Live
|0.41 × 27
|
TickmillUK-Live03
|0.55 × 40
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.64 × 473
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.65 × 1664
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.66 × 1558
|
ICMarkets-Live06
|0.73 × 130
|
ICMarkets-Live17
|0.81 × 27
|
FusionMarkets-Demo
|0.96 × 25
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 8
|
RoboForex-ECN
|1.05 × 59
30 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Semi Swing Gold Trade Only
Minimum equity 1,000 USD for 0,01 lot /transaction and multiplier @ 1,000 * 0,01 for averaging
Non ci sono recensioni