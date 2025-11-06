SegnaliSezioni
Fajar Firdzatul Nugraha

TayTayTest

Fajar Firdzatul Nugraha
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
37.14 USD
Worst Trade:
-200.00 USD
Profitto lordo:
37.14 USD (1 248 pips)
Perdita lorda:
-200.00 USD (3 989 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (37.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.14 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.66
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.19
Profitto previsto:
-81.43 USD
Profitto medio:
37.14 USD
Perdita media:
-200.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-200.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.00 USD (1)
Crescita mensile:
-8.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
200.00 USD
Massimale:
200.00 USD (10.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -163
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.14 USD
Worst Trade: -200 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +37.14 USD
Massima perdita consecutiva: -200.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

testing akun bismillah
Non ci sono recensioni
2025.11.06 02:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 11.11% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 02:57
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.06 02:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 02:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.06 02:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
