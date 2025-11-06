SegnaliSezioni
Lars Kirchknopf

Make Pips 1

Lars Kirchknopf
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
0.23 USD
Worst Trade:
-0.24 USD
Profitto lordo:
0.77 USD (747 pips)
Perdita lorda:
-0.24 USD (240 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (0.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.59 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
3.21
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
0.10 USD
Perdita media:
-0.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.24 USD (1)
Crescita mensile:
4.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.24 USD (2.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.USTECHCash 6
.US30Cash 2
.DE40Cash 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.USTECHCash 0
.US30Cash 0
.DE40Cash 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.USTECHCash 215
.US30Cash 144
.DE40Cash 148
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.23 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.59 USD
Massima perdita consecutiva: -0.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Kein Martingale!!!

Mittleres Risiko

2025.11.06 00:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 00:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
