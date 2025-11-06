- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
0.23 USD
Worst Trade:
-0.24 USD
Profitto lordo:
0.77 USD (747 pips)
Perdita lorda:
-0.24 USD (240 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (0.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.59 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
3.21
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
0.10 USD
Perdita media:
-0.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.24 USD (1)
Crescita mensile:
4.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.24 USD (2.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|6
|.US30Cash
|2
|.DE40Cash
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.USTECHCash
|0
|.US30Cash
|0
|.DE40Cash
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.USTECHCash
|215
|.US30Cash
|144
|.DE40Cash
|148
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.23 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.59 USD
Massima perdita consecutiva: -0.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Kein Martingale!!!
Mittleres Risiko
