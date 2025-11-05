SegnaliSezioni
Shady Shata

ShadySoftSniper

Shady Shata
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 9%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
80 (78.43%)
Loss Trade:
22 (21.57%)
Best Trade:
16.71 USD
Worst Trade:
-5.34 USD
Profitto lordo:
95.71 USD (64 575 pips)
Perdita lorda:
-34.54 USD (34 516 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (12.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.51 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.79%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
63 (61.76%)
Short Trade:
39 (38.24%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-1.57 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-27.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.41 USD (10)
Crescita mensile:
9.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.76 USD
Massimale:
27.41 USD (4.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.02% (27.41 USD)
Per equità:
11.81% (80.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDmicro 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDmicro 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDmicro 30K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.71 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +12.59 USD
Massima perdita consecutiva: -27.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

اشترك فى اكس ام واعمل حساب مايكرو الايداع 1000 هتاخد بونص 500 وتدخل لنسخ سنايبر اكس ام الميكرو                                                                                              لو عاوز تنسخه
التسجيل عبر الموبايل
التسجيل عبر الكمبيوتر المتصفحات
كود الشريك
49MV6
لما تعمل الحساب من الرابط او تفتح بكود الشريك ابعتلى رقم الحساب علشان نبدء نسخ انا هنا @shadysoft
Non ci sono recensioni
2025.11.08 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.07 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 02:57
Share of trading days is too low
2025.11.06 02:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 23:47
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.85% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 23:47
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.85% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 23:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ShadySoftSniper
100USD al mese
9%
0
0
USD
720
USD
1
100%
102
78%
100%
2.77
0.60
USD
12%
1:500
Copia

