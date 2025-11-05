- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
80 (78.43%)
Loss Trade:
22 (21.57%)
Best Trade:
16.71 USD
Worst Trade:
-5.34 USD
Profitto lordo:
95.71 USD (64 575 pips)
Perdita lorda:
-34.54 USD (34 516 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (12.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.51 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.79%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
63 (61.76%)
Short Trade:
39 (38.24%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-1.57 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-27.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.41 USD (10)
Crescita mensile:
9.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.76 USD
Massimale:
27.41 USD (4.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.02% (27.41 USD)
Per equità:
11.81% (80.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDmicro
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDmicro
|30K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.71 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +12.59 USD
Massima perdita consecutiva: -27.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
اشترك فى اكس ام واعمل حساب مايكرو الايداع 1000 هتاخد بونص 500 وتدخل لنسخ سنايبر اكس ام الميكرو لو عاوز تنسخه
التسجيل عبر الموبايل
التسجيل عبر الكمبيوتر المتصفحات
كود الشريك
49MV6
لما تعمل الحساب من الرابط او تفتح بكود الشريك ابعتلى رقم الحساب علشان نبدء نسخ انا هنا @shadysoft
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
9%
0
0
USD
USD
720
USD
USD
1
100%
102
78%
100%
2.77
0.60
USD
USD
12%
1:500