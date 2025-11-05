SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / WECOPYTRADE IA
David Torres Villanueva

WECOPYTRADE IA

David Torres Villanueva
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
12 (66.66%)
Loss Trade:
6 (33.33%)
Best Trade:
57.90 USD
Worst Trade:
-84.00 USD
Profitto lordo:
277.05 USD (1 842 pips)
Perdita lorda:
-267.05 USD (1 743 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (84.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.80 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
3.97%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
9 (50.00%)
Short Trade:
9 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
23.09 USD
Perdita media:
-44.51 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-155.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.25 USD (2)
Crescita mensile:
0.07%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.35 USD
Massimale:
157.95 USD (1.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.04% (157.05 USD)
Per equità:
0.04% (5.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_ 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_ 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_ 99
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.90 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +84.00 USD
Massima perdita consecutiva: -155.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.05 22:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 22:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 22:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati