Trade:
269
Profit Trade:
199 (73.97%)
Loss Trade:
70 (26.02%)
Best Trade:
43.30 USD
Worst Trade:
-50.45 USD
Profitto lordo:
1 117.48 USD (200 611 pips)
Perdita lorda:
-598.06 USD (6 276 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (95.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.73 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
261
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
2.78
Long Trade:
236 (87.73%)
Short Trade:
33 (12.27%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
1.93 USD
Profitto medio:
5.62 USD
Perdita media:
-8.54 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-103.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.90 USD (7)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.59 USD
Massimale:
186.82 USD (0.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|118
|WS30
|101
|XAUUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|257
|WS30
|215
|XAUUSD
|50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|-474
|WS30
|942
|XAUUSD
|4.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.30 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +95.55 USD
Massima perdita consecutiva: -103.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.66 × 574
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
