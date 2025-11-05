SegnaliSezioni
Jota

0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
269
Profit Trade:
199 (73.97%)
Loss Trade:
70 (26.02%)
Best Trade:
43.30 USD
Worst Trade:
-50.45 USD
Profitto lordo:
1 117.48 USD (200 611 pips)
Perdita lorda:
-598.06 USD (6 276 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (95.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.73 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
261
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
2.78
Long Trade:
236 (87.73%)
Short Trade:
33 (12.27%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
1.93 USD
Profitto medio:
5.62 USD
Perdita media:
-8.54 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-103.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.90 USD (7)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.59 USD
Massimale:
186.82 USD (0.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 118
WS30 101
XAUUSD 42
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 257
WS30 215
XAUUSD 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX -474
WS30 942
XAUUSD 4.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.30 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +95.55 USD
Massima perdita consecutiva: -103.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.66 × 574
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.05 21:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 21:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
