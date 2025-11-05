SegnaliSezioni
Mikel Xabier Ibarra Prieto

MEMBRESIA

Mikel Xabier Ibarra Prieto
0 recensioni
294 settimane
0 / 0 USD
0%
Swissquote-Live6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
11 (55.00%)
Loss Trade:
9 (45.00%)
Best Trade:
52.20 CHF
Worst Trade:
-38.09 CHF
Profitto lordo:
177.37 CHF (19 365 pips)
Perdita lorda:
-167.35 CHF (18 292 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (27.51 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
67.11 CHF (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
11 (55.00%)
Short Trade:
9 (45.00%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.50 CHF
Profitto medio:
16.12 CHF
Perdita media:
-18.59 CHF
Massime perdite consecutive:
3 (-59.47 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-59.47 CHF (3)
Crescita mensile:
-1.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.20 CHF
Massimale:
59.47 CHF (1.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CHF)
Per equità:
0.00% (0.00 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#NAS100 10
#US30 9
#DE30 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#NAS100 54
#US30 -33
#DE30 -10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#NAS100 5.7K
#US30 -3.7K
#DE30 -929
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.05 20:37
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 0.53% of days out of the 2057 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 20:37
80% of trades performed within 6 days. This comprises 0.29% of days out of the 2057 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 20:37
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.05 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
