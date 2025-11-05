- Crescita
Trade:
20
Profit Trade:
11 (55.00%)
Loss Trade:
9 (45.00%)
Best Trade:
52.20 CHF
Worst Trade:
-38.09 CHF
Profitto lordo:
177.37 CHF (19 365 pips)
Perdita lorda:
-167.35 CHF (18 292 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (27.51 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
67.11 CHF (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
11 (55.00%)
Short Trade:
9 (45.00%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.50 CHF
Profitto medio:
16.12 CHF
Perdita media:
-18.59 CHF
Massime perdite consecutive:
3 (-59.47 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-59.47 CHF (3)
Crescita mensile:
-1.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.20 CHF
Massimale:
59.47 CHF (1.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CHF)
Per equità:
0.00% (0.00 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#NAS100
|10
|#US30
|9
|#DE30
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#NAS100
|54
|#US30
|-33
|#DE30
|-10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#NAS100
|5.7K
|#US30
|-3.7K
|#DE30
|-929
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.20 CHF
Worst Trade: -38 CHF
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +27.51 CHF
Massima perdita consecutiva: -59.47 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
