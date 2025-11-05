- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11.42 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
63.12 USD (1 328 pips)
Perdita lorda:
-1.40 USD
Vincite massime consecutive:
8 (63.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.12 USD (8)
Indice di Sharpe:
3.69
Attività di trading:
1.47%
Massimo carico di deposito:
9.25%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
342.89
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
45.09
Profitto previsto:
7.89 USD
Profitto medio:
7.89 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
12.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
0.18 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.04% (0.18 USD)
Per equità:
16.03% (83.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.42 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +63.12 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
TickmillUK-Live
|3.14 × 21
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.22 × 23
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|7.52 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.14 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.69 × 178
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|14.38 × 16
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|19.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
562
USD
USD
3
100%
8
100%
1%
45.08
7.89
USD
USD
16%
1:500