- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
29 (52.72%)
Loss Trade:
26 (47.27%)
Best Trade:
16.01 USD
Worst Trade:
-8.58 USD
Profitto lordo:
122.71 USD (42 991 pips)
Perdita lorda:
-97.13 USD (34 449 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (39.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.58 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
24.55%
Massimo carico di deposito:
12.93%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
23 (41.82%)
Short Trade:
32 (58.18%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
4.23 USD
Perdita media:
-3.74 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-16.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.14 USD (3)
Crescita mensile:
5.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.37 USD
Massimale:
37.07 USD (15.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.10% (37.07 USD)
Per equità:
0.98% (4.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +16.01 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.58 USD
Massima perdita consecutiva: -16.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
484
USD
USD
1
0%
55
52%
25%
1.26
0.47
USD
USD
12%
1:200