- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
85 (73.27%)
Loss Trade:
31 (26.72%)
Best Trade:
60.78 USD
Worst Trade:
-219.00 USD
Profitto lordo:
906.41 USD (32 704 pips)
Perdita lorda:
-1 122.11 USD (63 946 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (123.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.59 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.61%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
91 (78.45%)
Short Trade:
25 (21.55%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-1.86 USD
Profitto medio:
10.66 USD
Perdita media:
-36.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-298.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-298.39 USD (3)
Crescita mensile:
-74.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
420.98 USD
Massimale:
572.12 USD (144.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.74% (347.45 USD)
Per equità:
0.02% (0.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|25
|GBPJPY
|18
|ETHUSD
|14
|EURUSD
|11
|USDJPY
|10
|OILMn-DEC25
|7
|SILVER
|7
|GBPAUD
|5
|GBPCAD
|5
|BTGUSD
|4
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|PLAT-JAN26
|1
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|1
|BRENTCash
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-211
|GBPJPY
|56
|ETHUSD
|-55
|EURUSD
|-42
|USDJPY
|72
|OILMn-DEC25
|-11
|SILVER
|171
|GBPAUD
|-41
|GBPCAD
|0
|BTGUSD
|-28
|EURGBP
|16
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|42
|PLAT-JAN26
|-219
|CADJPY
|-28
|GBPNZD
|61
|BRENTCash
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-7.2K
|GBPJPY
|376
|ETHUSD
|-21K
|EURUSD
|-306
|USDJPY
|1.4K
|OILMn-DEC25
|-17
|SILVER
|2.1K
|GBPAUD
|-638
|GBPCAD
|-1
|BTGUSD
|-4.4K
|EURGBP
|181
|USDCHF
|19
|GBPUSD
|421
|PLAT-JAN26
|-2.2K
|CADJPY
|-252
|GBPNZD
|714
|BRENTCash
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.78 USD
Worst Trade: -219 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +123.07 USD
Massima perdita consecutiva: -298.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Forex trading signal, 1 hour chart. small swings
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-75%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
3
0%
116
73%
100%
0.80
-1.86
USD
USD
88%
1:500