Md Tanvir Islam

Small Swings

Md Tanvir Islam
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -75%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
85 (73.27%)
Loss Trade:
31 (26.72%)
Best Trade:
60.78 USD
Worst Trade:
-219.00 USD
Profitto lordo:
906.41 USD (32 704 pips)
Perdita lorda:
-1 122.11 USD (63 946 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (123.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.59 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.61%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
91 (78.45%)
Short Trade:
25 (21.55%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-1.86 USD
Profitto medio:
10.66 USD
Perdita media:
-36.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-298.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-298.39 USD (3)
Crescita mensile:
-74.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
420.98 USD
Massimale:
572.12 USD (144.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.74% (347.45 USD)
Per equità:
0.02% (0.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 25
GBPJPY 18
ETHUSD 14
EURUSD 11
USDJPY 10
OILMn-DEC25 7
SILVER 7
GBPAUD 5
GBPCAD 5
BTGUSD 4
EURGBP 3
USDCHF 2
GBPUSD 1
PLAT-JAN26 1
CADJPY 1
GBPNZD 1
BRENTCash 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -211
GBPJPY 56
ETHUSD -55
EURUSD -42
USDJPY 72
OILMn-DEC25 -11
SILVER 171
GBPAUD -41
GBPCAD 0
BTGUSD -28
EURGBP 16
USDCHF 1
GBPUSD 42
PLAT-JAN26 -219
CADJPY -28
GBPNZD 61
BRENTCash 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -7.2K
GBPJPY 376
ETHUSD -21K
EURUSD -306
USDJPY 1.4K
OILMn-DEC25 -17
SILVER 2.1K
GBPAUD -638
GBPCAD -1
BTGUSD -4.4K
EURGBP 181
USDCHF 19
GBPUSD 421
PLAT-JAN26 -2.2K
CADJPY -252
GBPNZD 714
BRENTCash 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.78 USD
Worst Trade: -219 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +123.07 USD
Massima perdita consecutiva: -298.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Forex trading signal, 1 hour chart. small swings
Non ci sono recensioni
2025.11.05 20:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 19:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
