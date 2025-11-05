- Crescita
Trade:
43
Profit Trade:
25 (58.13%)
Loss Trade:
18 (41.86%)
Best Trade:
28 389.66 IDR
Worst Trade:
-82 409.58 IDR
Profitto lordo:
250 226.86 IDR (14 983 pips)
Perdita lorda:
-220 892.55 IDR (9 285 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (97 104.52 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
97 104.52 IDR (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
2.51%
Massimo carico di deposito:
106.16%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
23 (53.49%)
Short Trade:
20 (46.51%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
682.19 IDR
Profitto medio:
10 009.07 IDR
Perdita media:
-12 271.81 IDR
Massime perdite consecutive:
4 (-16 903.82 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-82 409.58 IDR (1)
Crescita mensile:
2.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
133 402.45 IDR
Massimale:
133 402.45 IDR (13.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.34% (133 402.45 IDR)
Per equità:
17.45% (159 969.14 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28 389.66 IDR
Worst Trade: -82 410 IDR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +97 104.52 IDR
Massima perdita consecutiva: -16 903.82 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.19 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
1M
IDR
IDR
1
100%
43
58%
3%
1.13
682.19
IDR
IDR
17%
1:500