SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ArmanSaputra
Arman Saputra

ArmanSaputra

Arman Saputra
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Exness-Real29
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
25 (58.13%)
Loss Trade:
18 (41.86%)
Best Trade:
28 389.66 IDR
Worst Trade:
-82 409.58 IDR
Profitto lordo:
250 226.86 IDR (14 983 pips)
Perdita lorda:
-220 892.55 IDR (9 285 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (97 104.52 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
97 104.52 IDR (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
2.51%
Massimo carico di deposito:
106.16%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
23 (53.49%)
Short Trade:
20 (46.51%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
682.19 IDR
Profitto medio:
10 009.07 IDR
Perdita media:
-12 271.81 IDR
Massime perdite consecutive:
4 (-16 903.82 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-82 409.58 IDR (1)
Crescita mensile:
2.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
133 402.45 IDR
Massimale:
133 402.45 IDR (13.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.34% (133 402.45 IDR)
Per equità:
17.45% (159 969.14 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28 389.66 IDR
Worst Trade: -82 410 IDR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +97 104.52 IDR
Massima perdita consecutiva: -16 903.82 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.19 × 115
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.06 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 11:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 17:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 17:27
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.05 17:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 17:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ArmanSaputra
30USD al mese
3%
0
0
USD
1M
IDR
1
100%
43
58%
3%
1.13
682.19
IDR
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.