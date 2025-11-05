- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
5 (71.42%)
Loss Trade:
2 (28.57%)
Best Trade:
0.91 USD
Worst Trade:
-0.48 USD
Profitto lordo:
2.47 USD (202 pips)
Perdita lorda:
-0.54 USD (77 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.37 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.18%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.02
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
7 (100.00%)
Fattore di profitto:
4.57
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
0.49 USD
Perdita media:
-0.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.48 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.48 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD...
|3
|EURCHF...
|2
|USDCHF...
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD...
|0
|EURCHF...
|1
|USDCHF...
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD...
|-65
|EURCHF...
|55
|USDCHF...
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.91 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.37 USD
Massima perdita consecutiva: -0.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Fortune9 Edge is built on institutional trading concepts with a structured confluence model.
We focus on:
- Fair Value Gaps (FVG) as the primary trade trigger
- Break of Structure (BOS) for directional confirmation
- Order Blocks (OB) for refined entries
- Liquidity sweep filters to avoid false moves and trap breakouts
- ATR-based risk control for volatility-adjusted stop loss and profit booking
- No trades during sleep hours — system alerts instead of unattended execution
- Strict money & risk management with partial exits and trailing logic
Bias comes from higher-timeframe levels, entries from lower-timeframe refinement.
We avoid random scalping — every position follows a predefined confluence rule-set
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
7
71%
100%
4.57
0.28
USD
USD
0%
1:500