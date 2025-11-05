SegnaliSezioni
Arun Muthu Kumaran

Fortune9 Edge

Arun Muthu Kumaran
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
5 (71.42%)
Loss Trade:
2 (28.57%)
Best Trade:
0.91 USD
Worst Trade:
-0.48 USD
Profitto lordo:
2.47 USD (202 pips)
Perdita lorda:
-0.54 USD (77 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.37 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.18%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.02
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
7 (100.00%)
Fattore di profitto:
4.57
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
0.49 USD
Perdita media:
-0.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.48 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.48 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD... 3
EURCHF... 2
USDCHF... 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD... 0
EURCHF... 1
USDCHF... 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD... -65
EURCHF... 55
USDCHF... 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Fortune9 Edge is built on institutional trading concepts with a structured confluence model.

We focus on:


  • Fair Value Gaps (FVG) as the primary trade trigger
  • Break of Structure (BOS) for directional confirmation
  • Order Blocks (OB) for refined entries
  • Liquidity sweep filters to avoid false moves and trap breakouts
  • ATR-based risk control for volatility-adjusted stop loss and profit booking
  • No trades during sleep hours — system alerts instead of unattended execution
  • Strict money & risk management with partial exits and trailing logic



Bias comes from higher-timeframe levels, entries from lower-timeframe refinement.

We avoid random scalping — every position follows a predefined confluence rule-set


Non ci sono recensioni
2025.11.05 17:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.05 17:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 17:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
