- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
12 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.70 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
17.31 USD (1 726 pips)
Perdita lorda:
-0.84 USD
Vincite massime consecutive:
12 (17.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.31 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.06
Attività di trading:
22.23%
Massimo carico di deposito:
6.77%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
78.43
Long Trade:
5 (41.67%)
Short Trade:
7 (58.33%)
Fattore di profitto:
20.61
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
16.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
0.21 USD (0.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
17.14% (18.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pr
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pr
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.70 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +17.31 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EquitiBrokerageSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
🚀 Here’s our first plan!
📋 Plan 1 Details:
💰 Deposit: Only $100
...
We offer paid trade copying on MQL5 🔥
If you’d like to join and copy trades directly,
stay tuned to learn more about our upcoming plans — each designed for different capital levels.
🙏 With all our respect and appreciation,
we promise transparency, accuracy, and consistent profitability.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
1
100%
12
100%
22%
20.60
1.44
USD
USD
17%
1:500