- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
16 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.91 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.22 USD (520 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
16 (4.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.22 USD (16)
Indice di Sharpe:
1.49
Attività di trading:
94.86%
Massimo carico di deposito:
23.57%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
16 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
0.26 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.79% (2.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|14
|EURJPY
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|3
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|480
|EURJPY
|40
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.91 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.22 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 8
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 76
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 7
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
PhillipNova-Server
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ImperialMarkets-Live
|0.00 × 2
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 7
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 3
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 6
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
Краткосрочная и среднесрочная торговая система.
