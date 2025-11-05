- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
422
Profit Trade:
281 (66.58%)
Loss Trade:
141 (33.41%)
Best Trade:
31.94 USD
Worst Trade:
-802.92 USD
Profitto lordo:
831.47 USD (28 545 pips)
Perdita lorda:
-8 163.31 USD (51 970 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (20.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.28 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.87%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
216 (51.18%)
Short Trade:
206 (48.82%)
Fattore di profitto:
0.10
Profitto previsto:
-17.37 USD
Profitto medio:
2.96 USD
Perdita media:
-57.90 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-7 803.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 803.30 USD (16)
Crescita mensile:
3.40%
Previsione annuale:
41.26%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 475.45 USD
Massimale:
7 818.32 USD (475.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.99% (7 818.77 USD)
Per equità:
1.06% (12.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|422
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-7.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-23K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.94 USD
Worst Trade: -803 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +20.07 USD
Massima perdita consecutiva: -7 803.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 53
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Darwinex-Live
|0.50 × 232
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.88 × 497
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|1.00 × 15
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.91 × 11
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
32 più
Start @ 05 Nov. 2025
