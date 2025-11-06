- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
41 (74.54%)
Loss Trade:
14 (25.45%)
Best Trade:
13.57 USD
Worst Trade:
-8.97 USD
Profitto lordo:
184.10 USD (183 976 pips)
Perdita lorda:
-61.28 USD (61 277 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (77.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.92 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.10
Long Trade:
30 (54.55%)
Short Trade:
25 (45.45%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
4.49 USD
Perdita media:
-4.38 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-58.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.44 USD (11)
Crescita mensile:
27.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.21 USD
Massimale:
58.44 USD (11.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|123
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|123K
|GBPUSD
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.57 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +77.92 USD
Massima perdita consecutiva: -58.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni