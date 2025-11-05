SegnaliSezioni
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

MHM18003276

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
195
Profit Trade:
156 (80.00%)
Loss Trade:
39 (20.00%)
Best Trade:
36.81 USD
Worst Trade:
-32.48 USD
Profitto lordo:
674.33 USD (10 470 pips)
Perdita lorda:
-293.72 USD (11 893 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (128.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.92 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
7.02
Long Trade:
68 (34.87%)
Short Trade:
127 (65.13%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
4.32 USD
Perdita media:
-7.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-35.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.20 USD (2)
Crescita mensile:
6.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
54.20 USD (1.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.79% (36.94 USD)
Per equità:
10.05% (942.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 146
EURUSD 49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 175
EURUSD 206
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -4.4K
EURUSD 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.81 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +128.92 USD
Massima perdita consecutiva: -35.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
4.17 × 6
RadexMarkets-Real 6
11.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.05 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
