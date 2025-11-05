- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
195
Profit Trade:
156 (80.00%)
Loss Trade:
39 (20.00%)
Best Trade:
36.81 USD
Worst Trade:
-32.48 USD
Profitto lordo:
674.33 USD (10 470 pips)
Perdita lorda:
-293.72 USD (11 893 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (128.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.92 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
7.02
Long Trade:
68 (34.87%)
Short Trade:
127 (65.13%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
4.32 USD
Perdita media:
-7.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-35.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.20 USD (2)
Crescita mensile:
6.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
54.20 USD (1.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.79% (36.94 USD)
Per equità:
10.05% (942.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|146
|EURUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|175
|EURUSD
|206
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-4.4K
|EURUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.81 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +128.92 USD
Massima perdita consecutiva: -35.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|4.17 × 6
|
RadexMarkets-Real 6
|11.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
5
99%
195
80%
100%
2.29
1.95
USD
USD
10%
1:500