Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA GOLD Sniper

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 47%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
301
Profit Trade:
272 (90.36%)
Loss Trade:
29 (9.63%)
Best Trade:
12.38 USD
Worst Trade:
-16.32 USD
Profitto lordo:
205.81 USD (151 425 pips)
Perdita lorda:
-139.49 USD (116 039 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (6.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.32 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.64%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
136
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
162 (53.82%)
Short Trade:
139 (46.18%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
0.76 USD
Perdita media:
-4.81 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-35.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.90 USD (3)
Crescita mensile:
47.25%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
49.56 USD (23.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.79% (49.56 USD)
Per equità:
27.13% (56.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 66
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.38 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.30 USD
Massima perdita consecutiva: -35.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trial version.
Please contact seller before copy.
Non ci sono recensioni
2025.11.12 15:21
No swaps are charged
2025.11.12 15:21
No swaps are charged
2025.11.12 14:21
No swaps are charged
2025.11.12 14:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.11 00:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 00:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
