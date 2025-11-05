- Crescita
Trade:
697
Profit Trade:
485 (69.58%)
Loss Trade:
212 (30.42%)
Best Trade:
500.58 USD
Worst Trade:
-48.51 USD
Profitto lordo:
4 611.30 USD (103 074 pips)
Perdita lorda:
-1 662.92 USD (100 444 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (65.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 068.79 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
37.86%
Massimo carico di deposito:
14.30%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
698
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
12.54
Long Trade:
382 (54.81%)
Short Trade:
315 (45.19%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
4.23 USD
Profitto medio:
9.51 USD
Perdita media:
-7.84 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-174.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.11 USD (8)
Crescita mensile:
10.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
235.11 USD (54.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.68% (235.11 USD)
Per equità:
6.98% (910.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|693
|archived
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|archived
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.7K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +500.58 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +65.53 USD
Massima perdita consecutiva: -174.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|2.54 × 583
