Juan Carlos Gonzales Barrios

BOTRADING

Juan Carlos Gonzales Barrios
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
FBS-Real-10
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
697
Profit Trade:
485 (69.58%)
Loss Trade:
212 (30.42%)
Best Trade:
500.58 USD
Worst Trade:
-48.51 USD
Profitto lordo:
4 611.30 USD (103 074 pips)
Perdita lorda:
-1 662.92 USD (100 444 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (65.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 068.79 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
37.86%
Massimo carico di deposito:
14.30%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
698
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
12.54
Long Trade:
382 (54.81%)
Short Trade:
315 (45.19%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
4.23 USD
Profitto medio:
9.51 USD
Perdita media:
-7.84 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-174.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.11 USD (8)
Crescita mensile:
10.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
235.11 USD (54.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.68% (235.11 USD)
Per equità:
6.98% (910.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 693
archived 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
archived 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.7K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +500.58 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +65.53 USD
Massima perdita consecutiva: -174.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
Non ci sono recensioni
2025.11.10 01:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 22:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 20:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 19:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 07:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 15:27
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.06% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.03% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
