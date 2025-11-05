- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
77 (87.50%)
Loss Trade:
11 (12.50%)
Best Trade:
70.81 USD
Worst Trade:
-62.52 USD
Profitto lordo:
746.43 USD (302 627 pips)
Perdita lorda:
-250.78 USD (135 842 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (347.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
347.76 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.83%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
4.57
Long Trade:
28 (31.82%)
Short Trade:
60 (68.18%)
Fattore di profitto:
2.98
Profitto previsto:
5.63 USD
Profitto medio:
9.69 USD
Perdita media:
-22.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-108.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-108.38 USD (3)
Crescita mensile:
10.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
108.38 USD (2.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.28% (108.38 USD)
Per equità:
0.11% (5.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|USOIL
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|495
|USOIL
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|167K
|USOIL
|5
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +70.81 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +347.76 USD
Massima perdita consecutiva: -108.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
