Nguyen Ham Ha

Concobebe

Nguyen Ham Ha
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
77 (87.50%)
Loss Trade:
11 (12.50%)
Best Trade:
70.81 USD
Worst Trade:
-62.52 USD
Profitto lordo:
746.43 USD (302 627 pips)
Perdita lorda:
-250.78 USD (135 842 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (347.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
347.76 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.83%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
4.57
Long Trade:
28 (31.82%)
Short Trade:
60 (68.18%)
Fattore di profitto:
2.98
Profitto previsto:
5.63 USD
Profitto medio:
9.69 USD
Perdita media:
-22.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-108.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-108.38 USD (3)
Crescita mensile:
10.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
108.38 USD (2.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.28% (108.38 USD)
Per equità:
0.11% (5.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 86
USOIL 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 495
USOIL 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 167K
USOIL 5
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.81 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +347.76 USD
Massima perdita consecutiva: -108.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.75 × 4
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Non ci sono recensioni
2025.11.05 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
