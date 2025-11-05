- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
14 (82.35%)
Loss Trade:
3 (17.65%)
Best Trade:
11.96 USD
Worst Trade:
-10.88 USD
Profitto lordo:
74.15 USD (5 712 pips)
Perdita lorda:
-23.23 USD (1 118 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (68.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.05 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
84.86%
Massimo carico di deposito:
23.23%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
3.04
Long Trade:
14 (82.35%)
Short Trade:
3 (17.65%)
Fattore di profitto:
3.19
Profitto previsto:
3.00 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-7.74 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.03 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.74 USD
Massimale:
16.74 USD (9.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.02% (16.25 USD)
Per equità:
9.44% (17.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|51
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.96 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +68.05 USD
Massima perdita consecutiva: -16.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29233
