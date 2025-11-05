SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Testtrade
Aleksandr Makhnev

Testtrade

Aleksandr Makhnev
0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -94%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
39 (67.24%)
Loss Trade:
19 (32.76%)
Best Trade:
22.94 USD
Worst Trade:
-469.73 USD
Profitto lordo:
290.90 USD (8 488 pips)
Perdita lorda:
-707.16 USD (12 385 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (163.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.67 USD (18)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
14.56%
Massimo carico di deposito:
28.55%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
24 (41.38%)
Short Trade:
34 (58.62%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-7.18 USD
Profitto medio:
7.46 USD
Perdita media:
-37.22 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-36.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-469.73 USD (1)
Crescita mensile:
-13.49%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
440.65 USD
Massimale:
604.81 USD (101.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.59% (604.81 USD)
Per equità:
23.54% (27.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 39
EURGBP 5
EURUSD 4
USDCAD 4
USDCHF 4
NZDUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -351
EURGBP -34
EURUSD -35
USDCAD 8
USDCHF -8
NZDUSD 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.4K
EURGBP -2.6K
EURUSD -1K
USDCAD 1.3K
USDCHF -440
NZDUSD 386
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.94 USD
Worst Trade: -470 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +163.67 USD
Massima perdita consecutiva: -36.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.12 × 49
ICMarketsSC-Live19
0.25 × 4
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
TitanFX-04
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 34
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
TradersGlobalGroup-Live 2
0.38 × 102
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.43 × 89
TitanFX-01
0.44 × 16
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.47 × 277
VantageFXInternational-Live 7
0.50 × 8
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live06
0.56 × 278
138 più
Non ci sono recensioni
2025.11.05 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 14:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
