Mark Peter Bierling

BurstPoint Core

Mark Peter Bierling
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.81 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.81 EUR (930 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (0.81 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.81 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
1.04%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
14 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.81 EUR
Profitto medio:
0.81 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 930
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.81 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.81 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

BurstPoint Core EA

For DEMONSTRATION purposes using a fixed 1% risk model per trade 


Non ci sono recensioni
2025.11.05 13:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 13:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 13:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.05 13:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 13:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
