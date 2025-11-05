- Crescita
Trade:
21
Profit Trade:
9 (42.85%)
Loss Trade:
12 (57.14%)
Best Trade:
221.10 USD
Worst Trade:
-69.50 USD
Profitto lordo:
899.50 USD (9 216 pips)
Perdita lorda:
-550.90 USD (4 676 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (641.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
641.80 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
10 (47.62%)
Short Trade:
11 (52.38%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
16.60 USD
Profitto medio:
99.94 USD
Perdita media:
-45.91 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-227.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-227.10 USD (6)
Crescita mensile:
3.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
283.20 USD
Massimale:
391.00 USD (3.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|XAUUSD
|349
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +221.10 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +641.80 USD
Massima perdita consecutiva: -227.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VictoryInternational-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.06 × 525
