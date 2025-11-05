SegnaliSezioni
Denys Babiak

ABC Trading Concept

Denys Babiak
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -27%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 011
Profit Trade:
489 (48.36%)
Loss Trade:
522 (51.63%)
Best Trade:
5 770.40 USD
Worst Trade:
-3 284.80 USD
Profitto lordo:
195 303.20 USD (6 157 036 pips)
Perdita lorda:
-222 727.23 USD (7 621 325 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 045.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 836.73 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.65%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
556 (55.00%)
Short Trade:
455 (45.00%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-27.13 USD
Profitto medio:
399.39 USD
Perdita media:
-426.68 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-4 938.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 499.63 USD (4)
Crescita mensile:
-12.14%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29 672.40 USD
Massimale:
30 837.70 USD (30.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.54% (30 841.30 USD)
Per equità:
1.76% (1 270.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 161
DJ30+ 157
USDCAD 136
AUDUSD 122
USDCHF 105
GBPUSD 94
USDJPY 83
BTCUSD 82
EURUSD 70
GER40+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -7.9K
DJ30+ -6.3K
USDCAD -669
AUDUSD -1.2K
USDCHF 309
GBPUSD -582
USDJPY -1.2K
BTCUSD -8.3K
EURUSD -1.6K
GER40+ 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -14K
DJ30+ -450K
USDCAD -1.3K
AUDUSD -1.6K
USDCHF 708
GBPUSD 689
USDJPY -3.4K
BTCUSD -996K
EURUSD -1K
GER40+ 1.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 770.40 USD
Worst Trade: -3 285 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3 045.10 USD
Massima perdita consecutiva: -4 938.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
