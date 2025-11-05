- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 011
Profit Trade:
489 (48.36%)
Loss Trade:
522 (51.63%)
Best Trade:
5 770.40 USD
Worst Trade:
-3 284.80 USD
Profitto lordo:
195 303.20 USD (6 157 036 pips)
Perdita lorda:
-222 727.23 USD (7 621 325 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 045.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 836.73 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.65%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
556 (55.00%)
Short Trade:
455 (45.00%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-27.13 USD
Profitto medio:
399.39 USD
Perdita media:
-426.68 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-4 938.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 499.63 USD (4)
Crescita mensile:
-12.14%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29 672.40 USD
Massimale:
30 837.70 USD (30.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.54% (30 841.30 USD)
Per equità:
1.76% (1 270.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|161
|DJ30+
|157
|USDCAD
|136
|AUDUSD
|122
|USDCHF
|105
|GBPUSD
|94
|USDJPY
|83
|BTCUSD
|82
|EURUSD
|70
|GER40+
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-7.9K
|DJ30+
|-6.3K
|USDCAD
|-669
|AUDUSD
|-1.2K
|USDCHF
|309
|GBPUSD
|-582
|USDJPY
|-1.2K
|BTCUSD
|-8.3K
|EURUSD
|-1.6K
|GER40+
|11
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-14K
|DJ30+
|-450K
|USDCAD
|-1.3K
|AUDUSD
|-1.6K
|USDCHF
|708
|GBPUSD
|689
|USDJPY
|-3.4K
|BTCUSD
|-996K
|EURUSD
|-1K
|GER40+
|1.1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 770.40 USD
Worst Trade: -3 285 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3 045.10 USD
Massima perdita consecutiva: -4 938.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-27%
0
0
USD
USD
72K
USD
USD
23
99%
1 011
48%
100%
0.87
-27.13
USD
USD
31%
1:500