Trade:
239
Profit Trade:
168 (70.29%)
Loss Trade:
71 (29.71%)
Best Trade:
5 470.00 USD
Worst Trade:
-3 787.47 USD
Profitto lordo:
46 651.59 USD (44 565 pips)
Perdita lorda:
-21 529.33 USD (20 749 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (22 234.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 234.36 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
94.17%
Massimo carico di deposito:
7.78%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
102 (42.68%)
Short Trade:
137 (57.32%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
105.11 USD
Profitto medio:
277.69 USD
Perdita media:
-303.23 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-8 552.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 552.00 USD (15)
Crescita mensile:
162.38%
Previsione annuale:
1 970.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9 734.80 USD (45.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.18% (9 734.80 USD)
Per equità:
11.26% (3 886.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|238
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|25K
|USDJPY
|-6
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|USDJPY
|-9
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +5 470.00 USD
Worst Trade: -3 787 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +22 234.36 USD
Massima perdita consecutiva: -8 552.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VidaGlobal-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
LTGOLDQUANT uses a mix of technical DINAPOLI method and monitors fundamentals.
