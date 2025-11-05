- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
276.35 USD
Worst Trade:
-253.50 USD
Profitto lordo:
1 029.40 USD (20 752 pips)
Perdita lorda:
-253.50 USD (5 000 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (720.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
720.15 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
99.23%
Massimo carico di deposito:
54.49%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
3.06
Long Trade:
5 (35.71%)
Short Trade:
9 (64.29%)
Fattore di profitto:
4.06
Profitto previsto:
55.42 USD
Profitto medio:
79.18 USD
Perdita media:
-253.50 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-253.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-253.50 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
253.50 USD (5.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.09% (253.50 USD)
Per equità:
5.55% (230.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|776
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +276.35 USD
Worst Trade: -254 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +720.15 USD
Massima perdita consecutiva: -253.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 3
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.50 × 2
|
InfinoxLimited-Live03
|1.38 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|7.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|9.42 × 26
|
ICMarketsSC-Live07
|10.58 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|14.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
0%
14
92%
99%
4.06
55.42
USD
USD
12%
1:400