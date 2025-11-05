- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
951
Profit Trade:
669 (70.34%)
Loss Trade:
282 (29.65%)
Best Trade:
2 163.15 USD
Worst Trade:
-631.00 USD
Profitto lordo:
17 735.17 USD (653 905 pips)
Perdita lorda:
-10 997.75 USD (252 411 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (55.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 906.23 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
27.53%
Massimo carico di deposito:
0.30%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
310
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
465 (48.90%)
Short Trade:
486 (51.10%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
7.08 USD
Profitto medio:
26.51 USD
Perdita media:
-39.00 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2 424.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 424.46 USD (12)
Crescita mensile:
33.69%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 048.75 USD
Massimale:
3 654.96 USD (16.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.96% (3 667.42 USD)
Per equità:
0.12% (31.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|949
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 163.15 USD
Worst Trade: -631 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +55.34 USD
Massima perdita consecutiva: -2 424.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6358
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
Smart AI Trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
2
98%
951
70%
28%
1.61
7.08
USD
USD
17%
1:500