Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
6.41 USD
Worst Trade:
-2.14 USD
Profitto lordo:
19.43 USD (16 219 pips)
Perdita lorda:
-2.14 USD (2 135 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (17.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.83 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
18.11%
Massimo carico di deposito:
16.98%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
8.08
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
9.08
Profitto previsto:
1.92 USD
Profitto medio:
2.43 USD
Perdita media:
-2.14 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.14 USD (1)
Crescita mensile:
7.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.14 USD (0.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.83% (2.14 USD)
Per equità:
3.88% (9.44 USD)
Distribuzione
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
XAUUSD
9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
XAUUSD
17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
XAUUSD
14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +6.41 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.83 USD
Massima perdita consecutiva: -2.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Non ci sono recensioni
