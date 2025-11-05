- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
133 (82.60%)
Loss Trade:
28 (17.39%)
Best Trade:
30.57 USD
Worst Trade:
-18.01 USD
Profitto lordo:
211.42 USD (15 787 pips)
Perdita lorda:
-150.62 USD (14 745 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (15.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.73 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.81%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
170
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
22 (13.66%)
Short Trade:
139 (86.34%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
-5.38 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-43.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.26 USD (4)
Crescita mensile:
2.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.52 USD
Massimale:
43.26 USD (1.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.88% (332.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|61
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.57 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +15.50 USD
Massima perdita consecutiva: -43.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
115 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
161
82%
100%
1.40
0.38
USD
USD
11%
1:500