SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Grow Account
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Grow Account

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 17%
RoboForex-ECN
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
21 (80.76%)
Loss Trade:
5 (19.23%)
Best Trade:
13.59 EUR
Worst Trade:
-22.76 EUR
Profitto lordo:
64.87 EUR (8 400 pips)
Perdita lorda:
-32.16 EUR (1 135 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (41.36 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
41.36 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
2.06%
Massimo carico di deposito:
5.76%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
11 (42.31%)
Short Trade:
15 (57.69%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.26 EUR
Profitto medio:
3.09 EUR
Perdita media:
-6.43 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-28.19 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-28.19 EUR (2)
Crescita mensile:
17.21%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.62 EUR
Massimale:
28.43 EUR (21.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.79% (28.38 EUR)
Per equità:
0.06% (0.28 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
.JP225Cash 4
.USTECHCash 2
XAUEUR 1
EURUSD 1
.US30Cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 17
.JP225Cash 11
.USTECHCash 3
XAUEUR 10
EURUSD -6
.US30Cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.2K
.JP225Cash 3K
.USTECHCash 1.1K
XAUEUR 451
EURUSD -299
.US30Cash 734
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.59 EUR
Worst Trade: -23 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +41.36 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.19 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
39 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.05 02:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 02:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Grow Account
50USD al mese
17%
0
0
USD
498
EUR
1
96%
26
80%
2%
2.01
1.26
EUR
12%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.