- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
21 (80.76%)
Loss Trade:
5 (19.23%)
Best Trade:
13.59 EUR
Worst Trade:
-22.76 EUR
Profitto lordo:
64.87 EUR (8 400 pips)
Perdita lorda:
-32.16 EUR (1 135 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (41.36 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
41.36 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
2.06%
Massimo carico di deposito:
5.76%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
11 (42.31%)
Short Trade:
15 (57.69%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.26 EUR
Profitto medio:
3.09 EUR
Perdita media:
-6.43 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-28.19 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-28.19 EUR (2)
Crescita mensile:
17.21%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.62 EUR
Massimale:
28.43 EUR (21.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.79% (28.38 EUR)
Per equità:
0.06% (0.28 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|.JP225Cash
|4
|.USTECHCash
|2
|XAUEUR
|1
|EURUSD
|1
|.US30Cash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|17
|.JP225Cash
|11
|.USTECHCash
|3
|XAUEUR
|10
|EURUSD
|-6
|.US30Cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.2K
|.JP225Cash
|3K
|.USTECHCash
|1.1K
|XAUEUR
|451
|EURUSD
|-299
|.US30Cash
|734
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.59 EUR
Worst Trade: -23 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +41.36 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.19 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
39 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
17%
0
0
USD
USD
498
EUR
EUR
1
96%
26
80%
2%
2.01
1.26
EUR
EUR
12%
1:300