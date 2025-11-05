SegnaliSezioni
Didik Setiawan

Project LF High RR

Didik Setiawan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 357%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
9 (60.00%)
Loss Trade:
6 (40.00%)
Best Trade:
122.04 USD
Worst Trade:
-11.18 USD
Profitto lordo:
329.57 USD (351 109 pips)
Perdita lorda:
-42.43 USD (3 029 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (328.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
328.22 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
67.44%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.92
Long Trade:
5 (33.33%)
Short Trade:
10 (66.67%)
Fattore di profitto:
7.77
Profitto previsto:
19.14 USD
Profitto medio:
36.62 USD
Perdita media:
-7.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-33.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.25 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.19 USD
Massimale:
36.27 USD (67.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.05% (36.72 USD)
Per equità:
2.47% (4.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
BTCUSD 3
EURJPY 1
AUDUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 259
BTCUSD 29
EURJPY 1
AUDUSD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
BTCUSD 328K
EURJPY 20
AUDUSD 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +122.04 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +328.22 USD
Massima perdita consecutiva: -33.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.39 × 251
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
3.04 × 154
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
Trade for longterm with risk management and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
Non ci sono recensioni
2025.11.05 03:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 02:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 02:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
