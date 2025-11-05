- Crescita
Trade:
15
Profit Trade:
9 (60.00%)
Loss Trade:
6 (40.00%)
Best Trade:
122.04 USD
Worst Trade:
-11.18 USD
Profitto lordo:
329.57 USD (351 109 pips)
Perdita lorda:
-42.43 USD (3 029 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (328.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
328.22 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
67.44%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.92
Long Trade:
5 (33.33%)
Short Trade:
10 (66.67%)
Fattore di profitto:
7.77
Profitto previsto:
19.14 USD
Profitto medio:
36.62 USD
Perdita media:
-7.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-33.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.25 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.19 USD
Massimale:
36.27 USD (67.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.05% (36.72 USD)
Per equità:
2.47% (4.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|3
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|259
|BTCUSD
|29
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|BTCUSD
|328K
|EURJPY
|20
|AUDUSD
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +122.04 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +328.22 USD
Massima perdita consecutiva: -33.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.39 × 251
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.04 × 154
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
Trade for longterm with risk management and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
