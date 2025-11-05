- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
8.95 USD
Worst Trade:
-1.04 USD
Profitto lordo:
21.54 USD (38 105 pips)
Perdita lorda:
-2.20 USD (969 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (12.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.59 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
38.15%
Massimo carico di deposito:
7.53%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
18.60
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.79
Profitto previsto:
2.42 USD
Profitto medio:
3.59 USD
Perdita media:
-1.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.04 USD (1)
Crescita mensile:
1.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.04 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.10% (1.04 USD)
Per equità:
0.74% (7.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|3
|SOLUSD
|2
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|-2
|SOLUSD
|2
|USDJPY
|17
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|-900
|SOLUSD
|22K
|USDJPY
|919
|BTCUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.95 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.59 USD
Massima perdita consecutiva: -1.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.56 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.94 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.95 × 3059
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
11 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
