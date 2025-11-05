- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
2.23 USD
Worst Trade:
-5.46 USD
Profitto lordo:
2.43 USD (241 pips)
Perdita lorda:
-26.15 USD (2 615 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.23 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.99
Attività di trading:
93.41%
Massimo carico di deposito:
3.03%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.09
Profitto previsto:
-2.97 USD
Profitto medio:
0.81 USD
Perdita media:
-5.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.90 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.72 USD
Massimale:
23.72 USD (22.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.38% (23.72 USD)
Per equità:
4.95% (4.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.23 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.23 USD
Massima perdita consecutiva: -10.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM9-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.48 × 21
|
ATFXGM9-Live
|1.33 × 3
|
GTCGlobalSA-Live 2
|3.91 × 23
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
-22%
0
0
USD
USD
87
USD
USD
1
100%
8
37%
93%
0.09
-2.97
USD
USD
22%
1:400