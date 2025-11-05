SegnaliSezioni
Gold Scalp 1
Duc Thao Nguyen

Gold Scalp 1

Duc Thao Nguyen
0 recensioni
11 settimane
2 / 2.2K USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 -45%
Exness-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 911
Profit Trade:
1 025 (26.20%)
Loss Trade:
2 886 (73.79%)
Best Trade:
79.66 USD
Worst Trade:
-14.96 USD
Profitto lordo:
6 527.52 USD (7 328 156 pips)
Perdita lorda:
-5 975.46 USD (6 764 629 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.76 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
50.30%
Massimo carico di deposito:
100.48%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
717
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
1 937 (49.53%)
Short Trade:
1 974 (50.47%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-2.07 USD
Massime perdite consecutive:
48 (-80.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.16 USD (48)
Crescita mensile:
90.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.45 USD
Massimale:
396.17 USD (34.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.11% (163.78 USD)
Per equità:
4.03% (8.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3832
BTCUSD 79
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 551
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 551K
BTCUSD 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.66 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 48
Massimo profitto consecutivo: +3.02 USD
Massima perdita consecutiva: -80.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
65 più
Low risk medium return
Non ci sono recensioni
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 12:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 01:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 01:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 01:38
A large drawdown may occur on the account again
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.