- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 911
Profit Trade:
1 025 (26.20%)
Loss Trade:
2 886 (73.79%)
Best Trade:
79.66 USD
Worst Trade:
-14.96 USD
Profitto lordo:
6 527.52 USD (7 328 156 pips)
Perdita lorda:
-5 975.46 USD (6 764 629 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.76 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
50.30%
Massimo carico di deposito:
100.48%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
717
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
1 937 (49.53%)
Short Trade:
1 974 (50.47%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-2.07 USD
Massime perdite consecutive:
48 (-80.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.16 USD (48)
Crescita mensile:
90.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.45 USD
Massimale:
396.17 USD (34.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.11% (163.78 USD)
Per equità:
4.03% (8.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3832
|BTCUSD
|79
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|551
|BTCUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|551K
|BTCUSD
|13K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.66 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 48
Massimo profitto consecutivo: +3.02 USD
Massima perdita consecutiva: -80.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
