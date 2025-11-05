- Crescita
Trade:
23
Profit Trade:
16 (69.56%)
Loss Trade:
7 (30.43%)
Best Trade:
80.10 USD
Worst Trade:
-42.60 USD
Profitto lordo:
223.40 USD (2 354 pips)
Perdita lorda:
-112.11 USD (1 877 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (104.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.10 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.91
Long Trade:
6 (26.09%)
Short Trade:
17 (73.91%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
4.84 USD
Profitto medio:
13.96 USD
Perdita media:
-16.02 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-58.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.12 USD (3)
Crescita mensile:
11.13%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.62 USD
Massimale:
58.12 USD (5.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|22
|BTCUSD.ecn
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ecn
|116
|BTCUSD.ecn
|-5
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ecn
|1.3K
|BTCUSD.ecn
|-863
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +80.10 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +104.10 USD
Massima perdita consecutiva: -58.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LirunexLimited-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Lots Autocompund
Trade only one -twice per days
Save RR
