- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.11 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
11.32 USD (83 820 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
7 (11.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.32 USD (7)
Indice di Sharpe:
3.38
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
2.00%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (42.86%)
Short Trade:
4 (57.14%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.21% (0.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|ETHUSD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|8
|ETHUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|81K
|ETHUSD
|3.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +11.32 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|1.00 × 124
Tambang btc & eth
