Segnali / MetaTrader 4 / Tambang btc
Padiyono

Tambang btc

Padiyono
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 8%
OctaFX-Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.11 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
11.32 USD (83 820 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
7 (11.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.32 USD (7)
Indice di Sharpe:
3.38
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
2.00%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (42.86%)
Short Trade:
4 (57.14%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.21% (0.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 4
ETHUSD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 8
ETHUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 81K
ETHUSD 3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +11.32 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
1.00 × 124
Tambang btc & eth
Non ci sono recensioni
2025.11.04 23:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 23:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 23:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
