- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
19 (63.33%)
Loss Trade:
11 (36.67%)
Best Trade:
485.94 USD
Worst Trade:
-352.00 USD
Profitto lordo:
1 035.57 USD (37 598 pips)
Perdita lorda:
-624.32 USD (43 094 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (5.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
672.28 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
8.08%
Massimo carico di deposito:
4.82%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
17 (56.67%)
Short Trade:
13 (43.33%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
13.71 USD
Profitto medio:
54.50 USD
Perdita media:
-56.76 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-83.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-352.00 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.69 USD
Massimale:
409.21 USD (33.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.70% (409.21 USD)
Per equità:
0.17% (0.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|USTEC
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|411
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.1K
|USTEC
|648
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +485.94 USD
Worst Trade: -352 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.49 USD
Massima perdita consecutiva: -83.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Profit suistainability.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
83%
0
0
USD
USD
412
USD
USD
1
0%
30
63%
8%
1.65
13.71
USD
USD
34%
1:200