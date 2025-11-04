- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
1.42 EUR
Worst Trade:
-0.41 EUR
Profitto lordo:
7.99 EUR (1 033 pips)
Perdita lorda:
-0.41 EUR (60 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (3.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4.39 EUR (5)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
18.49
Long Trade:
4 (30.77%)
Short Trade:
9 (69.23%)
Fattore di profitto:
19.49
Profitto previsto:
0.58 EUR
Profitto medio:
0.67 EUR
Perdita media:
-0.41 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.41 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.41 EUR (1)
Crescita mensile:
15.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.41 EUR (0.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD.i
|3
|USDCAD.i
|2
|GBPJPY.i
|2
|GBPCHF.i
|2
|USDCHF.i
|1
|EURGBP.i
|1
|EURUSD.i
|1
|USDJPY.i
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD.i
|2
|USDCAD.i
|0
|GBPJPY.i
|2
|GBPCHF.i
|1
|USDCHF.i
|1
|EURGBP.i
|2
|EURUSD.i
|1
|USDJPY.i
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD.i
|247
|USDCAD.i
|8
|GBPJPY.i
|284
|GBPCHF.i
|131
|USDCHF.i
|70
|EURGBP.i
|125
|EURUSD.i
|72
|USDJPY.i
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.42 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.60 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.41 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni