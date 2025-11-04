SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Xfvdghdfgjhfgj
Robert Prchlik

Xfvdghdfgjhfgj

Robert Prchlik
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
FPMarketsLLC-Live3
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.35 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.54 USD (75 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (0.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.37
Attività di trading:
96.99%
Massimo carico di deposito:
3.93%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
0.18 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.35% (3.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY 0
USDCAD 0
NZDCAD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY 4
USDCAD 50
NZDCAD 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.35 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
 
Non ci sono recensioni
2025.11.04 21:28
Share of trading days is too low
2025.11.04 21:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 20:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 20:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 20:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 20:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 20:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Xfvdghdfgjhfgj
30USD al mese
0%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
3
100%
97%
n/a
0.18
USD
0%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.