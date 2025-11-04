- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.35 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.54 USD (75 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (0.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.37
Attività di trading:
96.99%
Massimo carico di deposito:
3.93%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
0.18 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.35% (3.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|0
|USDCAD
|0
|NZDCAD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|50
|NZDCAD
|21
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.35 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
3
100%
97%
n/a
0.18
USD
USD
0%
1:100