Alfonzo Andrade Zurita

BOTCOB

Alfonzo Andrade Zurita
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
3.12 USD
Worst Trade:
-1.11 USD
Profitto lordo:
10.52 USD (1 115 pips)
Perdita lorda:
-1.34 USD (132 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.52 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
16.91%
Massimo carico di deposito:
15.80%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.85
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
7.85
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
1.75 USD
Perdita media:
-0.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.34 USD (2)
Crescita mensile:
9.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.34 USD (1.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.21% (1.34 USD)
Per equità:
6.27% (6.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 4
USDJPY 2
USDCAD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3
USDJPY 3
USDCAD 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 90
USDJPY 466
USDCAD 427
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.12 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 5
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 9
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 30
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
213 più
RSI

Cobertura

Non ci sono recensioni
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 04:48
Share of trading days is too low
2025.11.05 04:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 03:48
Share of trading days is too low
2025.11.05 03:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 17:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 17:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 17:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 17:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 17:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
