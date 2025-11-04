- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
3.12 USD
Worst Trade:
-1.11 USD
Profitto lordo:
10.52 USD (1 115 pips)
Perdita lorda:
-1.34 USD (132 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.52 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
16.91%
Massimo carico di deposito:
15.80%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.85
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
7.85
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
1.75 USD
Perdita media:
-0.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.34 USD (2)
Crescita mensile:
9.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.34 USD (1.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.21% (1.34 USD)
Per equità:
6.27% (6.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|90
|USDJPY
|466
|USDCAD
|427
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.12 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 9
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 30
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
RSI
Cobertura
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
1
100%
8
75%
17%
7.85
1.15
USD
USD
6%
1:500