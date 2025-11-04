- Crescita
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
7.89 USD
Worst Trade:
-11.45 USD
Profitto lordo:
7.89 USD (8 000 pips)
Perdita lorda:
-11.45 USD (11 335 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (7.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.89 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
16.99%
Massimo carico di deposito:
1.64%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-1.78 USD
Profitto medio:
7.89 USD
Perdita media:
-11.45 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.45 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.56 USD
Massimale:
11.45 USD (2.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.12% (15.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.89 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.89 USD
Massima perdita consecutiva: -11.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
AlgoLab Core Alpha
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
496
USD
USD
1
100%
2
50%
17%
0.68
-1.78
USD
USD
3%
1:500