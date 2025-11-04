SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AlgoLab Core Alpha
Jaideep Bhattacharjee

AlgoLab Core Alpha

Jaideep Bhattacharjee
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-Real18
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
7.89 USD
Worst Trade:
-11.45 USD
Profitto lordo:
7.89 USD (8 000 pips)
Perdita lorda:
-11.45 USD (11 335 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (7.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.89 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
16.99%
Massimo carico di deposito:
1.64%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-1.78 USD
Profitto medio:
7.89 USD
Perdita media:
-11.45 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.45 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.56 USD
Massimale:
11.45 USD (2.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.12% (15.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.89 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.89 USD
Massima perdita consecutiva: -11.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
AlgoLab Core Alpha



Non ci sono recensioni
2025.11.04 17:19
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.04 17:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 17:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AlgoLab Core Alpha
30USD al mese
0%
0
0
USD
496
USD
1
100%
2
50%
17%
0.68
-1.78
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.