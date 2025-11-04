SegnaliSezioni
Yoshiteru Taneda

GoldRe

0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
XSFintech-REAL-1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
8 (66.66%)
Loss Trade:
4 (33.33%)
Best Trade:
4 531.00 JPY
Worst Trade:
-1 077.00 JPY
Profitto lordo:
9 980.00 JPY (6 499 pips)
Perdita lorda:
-4 229.00 JPY (2 753 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6 757.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
6 757.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
67.71%
Massimo carico di deposito:
5.32%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
5 (41.67%)
Short Trade:
7 (58.33%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
479.25 JPY
Profitto medio:
1 247.50 JPY
Perdita media:
-1 057.25 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-2 139.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-2 139.00 JPY (2)
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
2 139.00 JPY (4.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.44% (2 090.00 JPY)
Per equità:
2.89% (1 359.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDs 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDs 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDs 3.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 531.00 JPY
Worst Trade: -1 077 JPY
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 757.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -2 139.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XSFintech-REAL-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I primarily focus on trading Gold (XAU/USD).

Discretionary Trading

My strategy combines Granville's laws, Dow Theory, and Fibonacci analysis.

EA (Expert Advisor) Trading

I use a mean-reversion strategy.


Non ci sono recensioni
2025.11.05 06:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 05:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 02:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.05 00:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 16:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 16:10
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.04 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
