Trade:
12
Profit Trade:
8 (66.66%)
Loss Trade:
4 (33.33%)
Best Trade:
4 531.00 JPY
Worst Trade:
-1 077.00 JPY
Profitto lordo:
9 980.00 JPY (6 499 pips)
Perdita lorda:
-4 229.00 JPY (2 753 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6 757.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
6 757.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
67.71%
Massimo carico di deposito:
5.32%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
5 (41.67%)
Short Trade:
7 (58.33%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
479.25 JPY
Profitto medio:
1 247.50 JPY
Perdita media:
-1 057.25 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-2 139.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-2 139.00 JPY (2)
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
2 139.00 JPY (4.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.44% (2 090.00 JPY)
Per equità:
2.89% (1 359.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDs
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDs
|3.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XSFintech-REAL-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I primarily focus on trading Gold (XAU/USD).
Discretionary Trading
My strategy combines Granville's laws, Dow Theory, and Fibonacci analysis.
EA (Expert Advisor) Trading
I use a mean-reversion strategy.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
46K
JPY
JPY
1
58%
12
66%
68%
2.35
479.25
JPY
JPY
4%
1:500