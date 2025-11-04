SegnaliSezioni
Hadi Prasetiya

Phase1 WMT Joehadd Trader

Hadi Prasetiya
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
20 (68.96%)
Loss Trade:
9 (31.03%)
Best Trade:
82.05 USD
Worst Trade:
-73.25 USD
Profitto lordo:
422.45 USD (8 439 pips)
Perdita lorda:
-279.50 USD (5 412 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (47.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
76.27%
Massimo carico di deposito:
3.84%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
16 (55.17%)
Short Trade:
13 (44.83%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
4.93 USD
Profitto medio:
21.12 USD
Perdita media:
-31.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-144.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.25 USD (2)
Crescita mensile:
2.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.60 USD
Massimale:
155.35 USD (2.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.93% (155.35 USD)
Per equità:
1.28% (66.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_ 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_ 143
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_ 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.05 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.50 USD
Massima perdita consecutiva: -144.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.04 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

