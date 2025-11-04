SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Orang desa FX2
Alfan

Orang desa FX2

Alfan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
27 (75.00%)
Loss Trade:
9 (25.00%)
Best Trade:
3.04 USD
Worst Trade:
-5.63 USD
Profitto lordo:
29.10 USD (29 064 pips)
Perdita lorda:
-33.70 USD (33 694 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (13.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.02 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
34.18%
Massimo carico di deposito:
36.04%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
18 (50.00%)
Short Trade:
18 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
1.08 USD
Perdita media:
-3.74 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.63 USD (1)
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.29 USD
Massimale:
23.31 USD (36.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.99% (23.31 USD)
Per equità:
8.49% (4.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -4.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.04 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.02 USD
Massima perdita consecutiva: -5.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Enjoy trading for living join Group telegram https://t.me/Sniperdr
Non ci sono recensioni
2025.11.05 02:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 02:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 23:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 19:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 18:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 15:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.