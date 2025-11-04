- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
27 (75.00%)
Loss Trade:
9 (25.00%)
Best Trade:
3.04 USD
Worst Trade:
-5.63 USD
Profitto lordo:
29.10 USD (29 064 pips)
Perdita lorda:
-33.70 USD (33 694 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (13.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.02 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
34.18%
Massimo carico di deposito:
36.04%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
18 (50.00%)
Short Trade:
18 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
1.08 USD
Perdita media:
-3.74 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.63 USD (1)
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.29 USD
Massimale:
23.31 USD (36.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.99% (23.31 USD)
Per equità:
8.49% (4.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-4.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.04 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.02 USD
Massima perdita consecutiva: -5.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Enjoy trading for living join Group telegram https://t.me/Sniperdr
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
31USD al mese
-9%
0
0
USD
USD
43
USD
USD
1
94%
36
75%
34%
0.86
-0.13
USD
USD
37%
1:500