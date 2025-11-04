- Crescita
Trade:
74
Profit Trade:
59 (79.72%)
Loss Trade:
15 (20.27%)
Best Trade:
8.40 USD
Worst Trade:
-12.01 USD
Profitto lordo:
194.60 USD (201 022 pips)
Perdita lorda:
-67.92 USD (66 251 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (14.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.67 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
44.22%
Massimo carico di deposito:
6.89%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
9.68
Long Trade:
32 (43.24%)
Short Trade:
42 (56.76%)
Fattore di profitto:
2.87
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
3.30 USD
Perdita media:
-4.53 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.01 USD (1)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.09 USD (1.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.27% (13.09 USD)
Per equità:
21.06% (236.31 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
This is pyramid loss recovery ea.
Non ci sono recensioni
