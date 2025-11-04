SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Golden Power Shield
Osamah Ride J Rafiq

Golden Power Shield

Osamah Ride J Rafiq
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
6 (50.00%)
Loss Trade:
6 (50.00%)
Best Trade:
6.49 USD
Worst Trade:
-19.27 USD
Profitto lordo:
10.97 USD (836 pips)
Perdita lorda:
-59.24 USD (5 923 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (10.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.19
Profitto previsto:
-4.02 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-9.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-53.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.69 USD (3)
Crescita mensile:
-91.28%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.27 USD
Massimale:
58.64 USD (97.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.49 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +10.37 USD
Massima perdita consecutiva: -53.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29233
Exness-MT5Real
2.68 × 98
88 più
Non ci sono recensioni
2025.11.04 14:10
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 7.14% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 14:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.38% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 14:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.04 14:10
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.04 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 14:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
