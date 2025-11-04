- Crescita
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
20.91 USD
Worst Trade:
-9.44 USD
Profitto lordo:
48.87 USD (160 684 pips)
Perdita lorda:
-9.44 USD (47 194 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (48.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.87 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.84%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.18
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
4 (100.00%)
Fattore di profitto:
5.18
Profitto previsto:
9.86 USD
Profitto medio:
16.29 USD
Perdita media:
-9.44 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.44 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.44 USD (0.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.90% (9.44 USD)
Per equità:
2.58% (27.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|19
|XAUUSD
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|93K
|XAUUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.91 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +48.87 USD
Massima perdita consecutiva: -9.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
4
75%
100%
5.17
9.86
USD
USD
3%
1:500