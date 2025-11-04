- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
14 (60.86%)
Loss Trade:
9 (39.13%)
Best Trade:
25.83 USD
Worst Trade:
-19.47 USD
Profitto lordo:
309.09 USD (10 294 pips)
Perdita lorda:
-150.66 USD (5 017 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (120.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.93 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
54.99%
Massimo carico di deposito:
5.51%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
3.25
Long Trade:
11 (47.83%)
Short Trade:
12 (52.17%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
6.89 USD
Profitto medio:
22.08 USD
Perdita media:
-16.74 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-34.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.26 USD (2)
Crescita mensile:
52.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.97 USD
Massimale:
48.75 USD (15.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.15% (48.75 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|158
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.83 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +120.93 USD
Massima perdita consecutiva: -34.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|3.61 × 18
|
LiteFinanceVC-Live-02
|4.25 × 4
|
ECMarkets-Live02
|10.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
53%
0
0
USD
USD
458
USD
USD
2
100%
23
60%
55%
2.05
6.89
USD
USD
15%
1:500