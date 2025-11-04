- Crescita
Trade:
10 763
Profit Trade:
7 010 (65.13%)
Loss Trade:
3 753 (34.87%)
Best Trade:
7 952.51 USD
Worst Trade:
-11 707.80 USD
Profitto lordo:
271 120.64 USD (1 806 739 pips)
Perdita lorda:
-209 683.23 USD (1 754 248 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (5 405.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 746.47 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
6 322 (58.74%)
Short Trade:
4 441 (41.26%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
5.71 USD
Profitto medio:
38.68 USD
Perdita media:
-55.87 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-2 255.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27 028.30 USD (3)
Crescita mensile:
-42.73%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 330.00 USD
Massimale:
41 954.91 USD (39.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.24% (41 954.91 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
XAUUSD
10761
EURJPY
1
GBPUSD
1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
XAUUSD
62K
EURJPY
73
GBPUSD
-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
XAUUSD
53K
EURJPY
105
GBPUSD
-1K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Carico di deposito
Drawdown
Best Trade: +7 952.51 USD
Worst Trade: -11 708 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5 405.61 USD
Massima perdita consecutiva: -2 255.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live14
1.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
8.60 × 5
|
DooFintech-Live 5
9.03 × 128
|
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
|
TitanFX-06
18.14 × 7
|
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
