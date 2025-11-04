SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Stable trading007
Hai Sheng

Stable trading007

Hai Sheng
0 recensioni
31 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
MonetaMarkets-Live01
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 763
Profit Trade:
7 010 (65.13%)
Loss Trade:
3 753 (34.87%)
Best Trade:
7 952.51 USD
Worst Trade:
-11 707.80 USD
Profitto lordo:
271 120.64 USD (1 806 739 pips)
Perdita lorda:
-209 683.23 USD (1 754 248 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (5 405.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 746.47 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
6 322 (58.74%)
Short Trade:
4 441 (41.26%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
5.71 USD
Profitto medio:
38.68 USD
Perdita media:
-55.87 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-2 255.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27 028.30 USD (3)
Crescita mensile:
-42.73%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 330.00 USD
Massimale:
41 954.91 USD (39.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.24% (41 954.91 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10761
EURJPY 1
GBPUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 62K
EURJPY 73
GBPUSD -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 53K
EURJPY 105
GBPUSD -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 952.51 USD
Worst Trade: -11 708 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5 405.61 USD
Massima perdita consecutiva: -2 255.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live14
1.56 × 9
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
8.60 × 5
DooFintech-Live 5
9.03 × 128
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TitanFX-06
18.14 × 7
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
Non ci sono recensioni
2025.11.04 09:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.88% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
A large drawdown may occur on the account again
